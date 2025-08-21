Tres hospitales de Corea aparecen entre los diez mejores del mundo en tratamientos oncológicos

Photo : YONHAP News

Tres centros médicos surcoreanos se encuentran entre los diez mejores del mundo en el ámbito de la oncología, según el ranking de hospitales especializados publicado por la revista estadounidense 'Newsweek'. En concreto, figuran el Centro Médico Samsung, el Centro Médico Asan y el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, que ocupan respectivamente el tercer, cuarto y octavo lugar.La presencia de estos hospitales confirma el alto nivel de la medicina surcoreana. El único país con más de un centro en la lista, además de Corea del Sur, es Estados Unidos, con tres instituciones: el Centro del Cáncer MD Anderson, en el primer puesto; el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, en el segundo; y la Clínica Mayo, en el sexto.El Centro Médico Asan destaca especialmente, al aparecer en seis de las clasificaciones de 'Newsweek' sobre los diez mejores hospitales especializados del mundo. La publicación lo reconoció por ofrecer tratamientos de referencia no solo en oncología, sino también en endocrinología, gastroenterología, neurología, urología y ortopedia.Por su parte, el Centro Médico Samsung y el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl fueron incluidos en tres de las doce categorías correspondientes a distintas especialidades médicas.Las evaluaciones se basaron en las opiniones y análisis de profesionales sanitarios de 30 países.