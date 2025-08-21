México impondrá aranceles a países sin tratado comercial

Photo : YONHAP News

México anunció la imposición de aranceles a países con los que no mantiene un tratado de libre comercio, con el objetivo de proteger sus industrias. La medida impactará de manera significativa a Corea del Sur, con quien aún no cuenta con un pacto comercial, pese a que México es su principal destino de exportaciones en Latinoamérica.Según el Gobierno mexicano, los gravámenes oscilarán entre el 10% y el 50% y se aplicarán a productos procedentes de naciones sin acuerdos bilaterales. Las tarifas afectarán a 17 sectores considerados estratégicos, entre ellos el automotriz, el del acero y el aluminio, además de plásticos, electrodomésticos, textiles y muebles. En total, se verán gravados 1.463 bienes, lo que equivale aproximadamente al 8,6% de las importaciones que ingresan en México.Entre los alcanzados por la medida figuran Corea del Sur, China, India, Rusia, Tailandia y Turquía. En cambio, aquellas economías que sí cuentan con tratados de libre comercio —como Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Panamá, Uruguay y la Unión Europea— quedarán exentas de las nuevas tasas.En el caso de Corea del Sur, en el año 2000 suscribió con México un pacto de garantías a la inversión, aunque este no impide la aplicación de aranceles a las exportaciones. Ambos Ejecutivos iniciaron negociaciones para un acuerdo de libre comercio en 2006, pero dichas conversaciones permanecen actualmente estancadas.