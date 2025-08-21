Expertos en seguridad prevén un papel mediador de Xi Jinping entre Pyongyang y Washington

Photo : YONHAP News

Especialistas en estrategias de seguridad nacional estiman que el presidente de China, Xi Jinping, podría desempeñar un papel de mediador entre Corea del Norte y Estados Unidos si finalmente asiste a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en la ciudad surcoreana de Gyeongju del 31 de octubre al 1 de noviembre.Los analistas señalan que Xi buscará reforzar su protagonismo en los asuntos de la península coreana y que, con ese fin, podría ofrecerse como interlocutor entre Pyongyang y Washington. No obstante, subrayan que la decisión podría conocerse después del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, el próximo 10 de octubre, fecha que se perfila como un momento crucial en las relaciones sino-norcoreanas.Si Xi opta por visitar Pyongyang en torno a dicho aniversario, considerado uno de los más relevantes en el calendario político del país, marcaría un punto de inflexión en el actual vínculo bilateral, según los expertos. Esta hipótesis se sustenta en los resultados del reciente viaje del líder norcoreano, Kim Jong Un, a Beijing con motivo del Día de la Victoria de China sobre Japón, donde se reunió con Xi y logró encauzar unas relaciones que habían permanecido deterioradas durante los últimos tres años.Sin embargo, los especialistas destacan diferencias en el tono con el que ambas naciones valoraron aquel encuentro. Mientras que Corea del Norte lo calificó como un avance significativo, China mostró mayor cautela. Esta disparidad quedó reflejada en los comunicados oficiales: el régimen norcoreano afirmó esperar una cooperación económica y comercial más estrecha "en mutuo beneficio", una expresión que el Gobierno chino evitó utilizar. Según los analistas, esto revela que Beijing no respondió a la expectativa de Pyongyang de obtener garantías para reducir el desequilibrio comercial y ampliar sus fuentes de divisas.En cuanto al programa nuclear norcoreano, los expertos recalcan que China evitó cualquier reconocimiento explícito de la posesión de armas nucleares por parte de Corea del Norte y decidió no abordar directamente la cuestión en sus declaraciones oficiales.