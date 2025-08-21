Corea del Sur y el FMI inician consultas anuales

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han iniciado el jueves 11 sus consultas anuales, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas.Como parte de este proceso, la institución evalúa cada año la situación económica de los Estados miembros. La misión permanecerá en el país del 11 al 25 de septiembre, periodo en el que examinará el estado de la economía nacional, sus perspectivas de crecimiento y las políticas económicas del Gobierno.Durante su estancia, la delegación del organismo internacional mantendrá encuentros no solo con representantes gubernamentales, sino también con institutos de investigación en políticas públicas y con empresas privadas. El 23 de septiembre está prevista una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol.Los resultados preliminares de la visita serán presentados el 24 de septiembre.