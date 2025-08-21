Frustrada la revisión de la reforma para reforzar las pesquisas de los fiscales especiales

Photo : YONHAP News

El acuerdo alcanzado entre el oficialista Partido Democrático y la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, sobre la revisión del proyecto de reforma destinado a ampliar las investigaciones a cargo de fiscales especiales quedó en nada apenas un día después de sellarse. La ruptura se produjo cuando la formación en el Gobierno modificó su postura e insistió en aprobar la versión original de la propuesta, revocando así el pacto del miércoles 10, que limitaba al mínimo el refuerzo de personal investigador y descartaba la ampliación del plazo de las pesquisas.Al respecto, el líder del Partido Democrático, Jung Chung Rae, subrayó que el acuerdo había sido negociado por el jefe de su grupo parlamentario, Kim Byung Kee. Jung explicó que, aunque valoraba el esfuerzo del legislador, el contenido del pacto le tomó por sorpresa al apartarse en exceso de los objetivos del partido, motivo por el cual ordenó buscar una renegociación.Poder del Pueblo reaccionó con dureza ante el repentino cambio de criterio y acusó al oficialismo de dinamitar la confianza necesaria para la cooperación multipartidista. El descontento opositor se vio alimentado por el anuncio del Partido Democrático de someter a votación el proyecto de reforma en su versión original, al considerar poco viable cualquier intento de renegociación.