El ministro de Industria viaja a EEUU para continuar el diálogo sobre el pacto comercial

Photo : YONHAP News

El ministro de Industria, Kim Jung Kwan, partió el jueves 11 hacia Washington para mantener conversaciones de seguimiento sobre el acuerdo comercial marco alcanzado con Estados Unidos el pasado 30 de julio.Durante su estancia en la capital estadounidense, Kim tiene previsto reunirse con el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, según informó el Ministerio de Industria.Ambos Gobiernos han estado trabajando en los detalles del pacto bilateral por el cual la Casa Blanca aceptó reducir del 25% al 15% los aranceles recíprocos aplicados a Corea del Sur. El acuerdo incluye además un compromiso de inversión surcoreana en territorio estadounidense por un total de 350.000 millones de dólares, destinada a sectores estratégicos como la construcción naval, los semiconductores, las baterías y otras industrias de alta tecnología.Pese a los avances, las negociaciones sobre los aspectos técnicos necesarios para formalizar el pacto todavía no han concluido.