Lee Jae Myung promete mayor progreso y crecimiento durante su mandato

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ofreció el jueves 11 su segunda rueda de prensa desde que asumió el cargo.Ante los periodistas y la ciudadanía, el jefe de Estado afirmó que sus primeros 100 días en la Oficina Presidencial han sido una etapa de intenso trabajo centrada en la recuperación económica y la normalización de la política exterior. En este sentido, subrayó que durante estos tres meses ha realizado "el máximo esfuerzo posible" con esos objetivos como prioridad.Con la vista puesta en los cuatro años y nueve meses que aún le restan de mandato, Lee se comprometió a convertir este periodo en una etapa de progreso y crecimiento, así como a impulsar iniciativas destinadas a consolidar una política integradora y a promover un mayor desarrollo social.El dirigente también abordó algunos de los acontecimientos recientes que han generado preocupación en la opinión pública, como la detención de ciudadanos surcoreanos en Estados Unidos por parte de las autoridades migratorias. A este respecto, anunció que el vuelo chárter encargado de repatriarlos despegará a la 1:00 de la madrugada del viernes 12 y aterrizará en el aeropuerto de Incheon esa misma tarde. Precisó que a bordo viajarán 330 personas: 316 surcoreanos y 14 ciudadanos de otras nacionalidades.Respecto al retraso de la operación, prevista inicialmente para el jueves, explicó que se debió a un desacuerdo entre las autoridades estadounidenses, que insistían en mantener esposados a los arrestados durante el traslado desde el centro de reclusión hasta el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en la ciudad de Atlanta, y los diplomáticos surcoreanos, que se opusieron argumentando que no se trataba de delincuentes y que sería injusto someterlos a tal trato.