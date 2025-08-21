Más del 60% de las grandes empresas no prevé contratar en el segundo semestre

Más del 60% de las grandes empresas surcoreanas no planea realizar nuevas contrataciones en la segunda mitad del año o aún no ha tomado una decisión al respecto, lo que anticipa un panorama poco alentador para el mercado laboral.
Según una encuesta encargada por la Federación de Empresarios de Corea (FKI) a la firma Research & Research, el 62,8% de las compañías consultadas declaró no tener previsto incorporar nuevos empleados en el segundo semestre o no haberlo definido todavía. El sondeo se llevó a cabo entre 121 empresas incluidas en el grupo de las 500 mayores del país por volumen de ventas.
En detalle, un 38% aseguró no tener planes de contratación, mientras que un 24,8% señaló no contar con ninguna estrategia en este ámbito. En conjunto, el porcentaje de respuestas negativas ascendió al 62,8%, lo que supone 5,3 puntos más que la cifra registrada en 2024.
Entre las compañías que sí prevén contratar, el 37,8% indicó que reducirá las incorporaciones respecto al año anterior, frente a un 24,4% que planea aumentarlas.
Las principales razones citadas para limitar el empleo fueron la creciente incertidumbre nacional e internacional, el deterioro de la rentabilidad, el incremento de los costes laborales y de las materias primas, así como la persistente desaceleración económica.