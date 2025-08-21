Más del 60% de las grandes empresas no prevé contratar en el segundo semestre

Photo : YONHAP News

Más del 60% de las grandes empresas surcoreanas no planea realizar nuevas contrataciones en la segunda mitad del año o aún no ha tomado una decisión al respecto, lo que anticipa un panorama poco alentador para el mercado laboral.Según una encuesta encargada por la Federación de Empresarios de Corea (FKI) a la firma Research & Research, el 62,8% de las compañías consultadas declaró no tener previsto incorporar nuevos empleados en el segundo semestre o no haberlo definido todavía. El sondeo se llevó a cabo entre 121 empresas incluidas en el grupo de las 500 mayores del país por volumen de ventas.En detalle, un 38% aseguró no tener planes de contratación, mientras que un 24,8% señaló no contar con ninguna estrategia en este ámbito. En conjunto, el porcentaje de respuestas negativas ascendió al 62,8%, lo que supone 5,3 puntos más que la cifra registrada en 2024.Entre las compañías que sí prevén contratar, el 37,8% indicó que reducirá las incorporaciones respecto al año anterior, frente a un 24,4% que planea aumentarlas.Las principales razones citadas para limitar el empleo fueron la creciente incertidumbre nacional e internacional, el deterioro de la rentabilidad, el incremento de los costes laborales y de las materias primas, así como la persistente desaceleración económica.