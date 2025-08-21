Los trabajadores surcoreanos detenidos en Georgia regresarán el 12 de septiembre

Photo : KBS News

Los trabajadores coreanos arrestados por las autoridades migratorias de Estados Unidos regresarán a Corea del Sur el viernes 12, un día más tarde de lo inicialmente previsto.El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la repatriación se retrasó por una orden del presidente estadounidense, Donald Trump, quien instruyó a sus agentes a verificar si entre el grupo había personas que deseaban permanecer en EEUU. El aplazamiento también obedeció a la discrepancia entre ambas partes sobre el uso de esposas durante el traslado desde el centro de detención hasta el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en la ciudad de Atlanta.En relación con este asunto, la cartera diplomática surcoreana informó de que Trump aceptó la petición de Seúl y autorizó que los trabajadores fueran trasladados sin ningún tipo de dispositivo de sujeción, a pesar de los estrictos protocolos de seguridad. Asimismo, indicó que uno de los afectados manifestó su voluntad de permanecer en el país, ya que su familia cuenta con residencia permanente.