Photo : YONHAP News

El Gobierno ha expresado su "profunda preocupación" por el ataque aéreo llevado a cabo por Israel en Catar, dirigido contra altos dirigentes del grupo armado palestino Hamás que se encontraban en Doha.En un comunicado difundido el jueves 10, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como "un acto intolerable" que vulnera seriamente la soberanía territorial catarí y advirtió de que el incidente podría agravar aún más la inestabilidad en la región. Asimismo, destacó el papel de Catar como mediador en los esfuerzos de paz en Oriente Próximo e instó a las partes implicadas en la guerra de Gaza a avanzar hacia una tregua y la liberación de prisioneros.El Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia rotatoria ejerce Corea del Sur durante el mes de septiembre, anunció que celebrará de forma urgente una reunión para abordar lo sucedido en Doha.Por su parte, el Gobierno catarí acusó a Israel de actuar de manera imprudente y de violar el Derecho Internacional, momentos después de realizarse el bombardeo, que alcanzó una zona residencial de la capital.