El viernes se esperan lluvias a partir de la tarde

Write: 2025-09-11 14:20:20Update: 2025-09-11 16:55:31

Photo : YONHAP News

El viernes 12 se prevén lluvias en gran parte del territorio, empezando por la isla de Jeju pasado el mediodía. En Seúl, la región de Chungcheong y el sur del país las precipitaciones llegarán a últimas horas de la tarde, mientras que en la provincia de Gangwon lo harán ya entrada la noche.

Las acumulaciones se estiman entre 20 y 80 milímetros, con la posibilidad de superar los 100 milímetros en algunos puntos de Gangwon y del área metropolitana de Seúl.

Las temperaturas oscilarán entre los 16ºC y 24ºC de mínima por la mañana y los 25ºC y 29ºC de máxima por la tarde.

La calidad del aire será buena gracias a un rápido flujo de corrientes atmosféricas.
