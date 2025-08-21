El líder del Partido Democrático dialoga con el embajador de China sobre la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El líder del gobernante Partido Democrático, Jung Chung Rae, mantuvo el jueves 11 una reunión con el embajador de China en Corea del Sur, Dai Bing, en la que abordaron principalmente la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 31 de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Jung destacó que el encuentro de mandatarios regionales será una oportunidad para consolidar la colaboración orientada a la prosperidad compartida en Asia y el Pacífico. Además, subrayó que la asistencia del presidente chino, Xi Jinping, podría abrir la puerta a un diálogo directo y presencial con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, lo que supondría un impulso significativo a los vínculos bilaterales.Por su parte, el embajador recordó la primera conversación entre ambos dirigentes poco después de la investidura de Lee, en la que prevaleció un ambiente cordial. Asimismo, aseguró que Beijing respalda firmemente la organización de la cumbre en Corea del Sur y expresó su confianza en que los dos países eleven su relación de socios estratégicos a un nivel superior.