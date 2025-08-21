El KOSPI vuelve a batir su récord un día después

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, volvió a marcar un máximo histórico el jueves 11 apenas un día después de batir su récord. Al cierre de la sesión alcanzó los 3.344,2 puntos, lo que representa un incremento del 0,9% respecto al miércoles.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ subió un 0,21% y concluyó las operaciones en 834,76 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que avanzó 5,2 unidades y finalizó la jornada en 1.391,8 wones por dólar.