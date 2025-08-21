Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Los trabajadores coreanos detenidos en EEUU viajan ya de regreso a Corea

Write: 2025-09-12 08:12:58Update: 2025-09-12 09:20:18

Los trabajadores coreanos detenidos en EEUU viajan ya de regreso a Corea

Photo : YONHAP News

Un total de 316 trabajadores surcoreanos que habían sido detenidos y posteriormente liberados en un centro de inmigración de Estados Unidos regresan a Corea en un vuelo chárter.

El avión, operado por la aerolínea Korean Air, despegó el jueves 11 a las 11:38 de la mañana (hora local) desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en la ciudad de Atlanta, con destino a Seúl. Además de los ciudadanos surcoreanos, a bordo viajan 14 personas de otras nacionalidades.

Según las estimaciones, la aeronave aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Incheon el viernes 12 alrededor de las 3:00 de la tarde (hora de Corea).

El retorno se produce una semana después de la redada llevada a cabo por las autoridades migratorias estadounidenses en una obra de construcción de una fábrica de baterías en el estado de Georgia, gestionada conjuntamente por las compañías surcoreanas Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.

Fuentes oficiales informaron de que uno de los ciudadanos arrestados decidió permanecer en EEUU, por lo que no tomó el vuelo de repatriación.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >