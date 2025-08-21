Los trabajadores coreanos detenidos en EEUU viajan ya de regreso a Corea

Photo : YONHAP News

Un total de 316 trabajadores surcoreanos que habían sido detenidos y posteriormente liberados en un centro de inmigración de Estados Unidos regresan a Corea en un vuelo chárter.El avión, operado por la aerolínea Korean Air, despegó el jueves 11 a las 11:38 de la mañana (hora local) desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en la ciudad de Atlanta, con destino a Seúl. Además de los ciudadanos surcoreanos, a bordo viajan 14 personas de otras nacionalidades.Según las estimaciones, la aeronave aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Incheon el viernes 12 alrededor de las 3:00 de la tarde (hora de Corea).El retorno se produce una semana después de la redada llevada a cabo por las autoridades migratorias estadounidenses en una obra de construcción de una fábrica de baterías en el estado de Georgia, gestionada conjuntamente por las compañías surcoreanas Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.Fuentes oficiales informaron de que uno de los ciudadanos arrestados decidió permanecer en EEUU, por lo que no tomó el vuelo de repatriación.