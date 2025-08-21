Lee y Macron prometen reforzar la cooperación bilateral en su primera llamada

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el jueves 11 su primera conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, desde que asumió el cargo.Según informó la portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, Macron felicitó a Lee por su investidura y expresó su deseo de que el inicio de su Gobierno contribuya a estrechar aún más los vínculos bilaterales. Asimismo, manifestó su intención de reunirse personalmente con él durante la Asamblea General de la ONU para abordar la relación entre ambos países y los principales asuntos internacionales de actualidad.Por su parte, el mandatario surcoreano agradeció las felicitaciones y subrayó que el comercio y la inversión entre Corea del Sur y Francia continúan en expansión. Además, destacó el potencial de cooperación en áreas estratégicas como la inteligencia artificial (IA), el espacio y la industria de defensa.Los dos líderes también intercambiaron impresiones sobre la situación en la península coreana, la coyuntura regional y los temas que ocupan al Consejo de Seguridad de la ONU. Coincidieron en que el 140 aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos, que se celebrará el próximo año, representará una oportunidad para dar un nuevo impulso a la asociación bilateral y llevarla a un nivel más amplio y moderno.