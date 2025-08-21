El Kremlin mantiene en suspenso la participación de Putin en la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El Gobierno ruso informó el jueves 11 (hora local) que aún no está decidido si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en la ciudad surcoreana de Gyeongju entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.Aunque el mandatario ya recibió la invitación oficial, su asistencia permanece en el aire debido a las limitaciones derivadas de la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional en relación con la guerra en Ucrania.El Kremlin precisó asimismo que todavía no hay una fecha definida para una eventual conversación telefónica entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.En cuanto al ejercicio militar conjunto Zapad 2025, que Rusia y Bielorrusia desarrollarán entre el viernes 12 y el martes 16, Moscú recalcó que se trata de maniobras regulares orientadas a mejorar la coordinación defensiva entre ambos aliados estratégicos y no de operaciones dirigidas contra terceros países.