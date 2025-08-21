Washington presiona a Seúl para cerrar el acuerdo comercial pendiente

Photo : YONHAP News

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, advirtió el jueves 11 (hora local) que Corea del Sur deberá aceptar el acuerdo comercial y arancelario ya pactado en términos generales con la Casa Blanca o enfrentarse a la imposición de nuevos gravámenes.En declaraciones a la cadena CNBC, Lutnick recordó que durante la visita del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a Washington no se rubricó el documento correspondiente, lo que impidió abordar en detalle las cuestiones comerciales en la cumbre bilateral.El alto funcionario señaló además que Japón ya ha firmado un texto oficial en esta materia y recalcó que no existe margen de flexibilidad. En este sentido, insistió en que Seúl deberá optar entre aceptar los términos del pacto o afrontar un aumento de las tarifas a sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.