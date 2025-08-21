La Asamblea Nacional aprueba la detención del diputado Kweon Seong Dong

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el jueves 11 la moción que autoriza la detención del diputado Kweon Seong Dong, exlíder de la principal fuerza de la oposición, Poder del Pueblo, acusado de haber recibido presuntamente fondos políticos ilegales de la Iglesia de la Unificación. La decisión se produjo tras la solicitud de una orden de arresto presentada por el equipo del fiscal especial Min Joong Ki.La votación, realizada mediante sufragio secreto, contó con la participación de 177 legisladores. De ellos, 173 se pronunciaron a favor, uno en contra, mientras que se registraron una abstención y dos votos nulos. El grupo parlamentario de Poder del Pueblo optó por no participar, aunque el propio Kweon acudió a la sesión y votó a favor de la moción.Antes del pleno, el diputado proclamó su inocencia y aseguró que los cargos carecen de fundamento. En este sentido, argumentó que la acusación se basa únicamente en declaraciones falsas y acusó a las autoridades investigadoras de intentar moldear la opinión pública para legitimar el proceso judicial.Por su parte, el líder de Poder del Pueblo en la Asamblea Nacional, Song Eon Seok, afirmó que la aprobación de la moción constituye un "regalo político" del oficialista Partido Democrático y del equipo del fiscal especial al presidente Lee Jae Myung con motivo de sus primeros cien días en el cargo.