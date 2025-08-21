Los segundos cupones de consumo se asignarán según el patrimonio y los ingresos

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció el viernes 12 los detalles de la segunda emisión de cupones de consumo, que se pondrá en marcha el 22 de septiembre y alcanzará al 90% de los hogares del país con el objetivo de estimular la demanda interna.La asignación de las ayudas se realizará mediante un sistema de dos fases. En primer lugar, serán excluidas de forma automática las familias consideradas de alto patrimonio. Esta medida afectará a aquellas cuyo valor imponible en impuestos sobre la propiedad en 2024 supere los 1.200 millones de wones, así como a las que hayan percibido más de 20 millones de wones anuales en ingresos financieros, como intereses o dividendos.Una vez aplicados esos filtros, la selección se completará en función de las aportaciones al seguro nacional de salud correspondientes a junio de 2025, utilizadas como referencia para estimar el nivel de ingresos de cada hogar. Si la suma de las cuotas se encuentra por debajo del umbral establecido para el tamaño de la familia, quedará incluido en el programa.El límite mensual se sitúa en torno a 220.000 wones para los hogares unipersonales y en unos 510.000 wones para los de cuatro miembros. En los casos de familias con varios perceptores de ingresos, como los matrimonios con doble salario, se aplicará un criterio más flexible, al contabilizarse como si hubiera un miembro adicional.Cada beneficiario recibirá 100.000 wones, que podrán cobrarse entre el 22 de septiembre y el 31 de octubre en forma de abono en tarjeta de crédito o débito, tarjeta prepago o vales regionales.Tanto los cupones de la primera como de la segunda entrega deberán utilizarse antes del 30 de noviembre. Los importes no gastados dentro de ese plazo se cancelarán de manera automática.