Lee Byung Hun recibe el Premio Especial Tributo en el Festival de Cine de Toronto

Photo : YONHAP News

El actor Lee Byung Hun ha sido distinguido con el Premio Especial Tributo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y se convirtió así en el primer intérprete surcoreano en obtener este galardón.Según informó el certamen el jueves 11, la entrega tuvo lugar el lunes 8 (hora local) durante la gala TIFF Tribute Awards. En la misma ceremonia también fueron reconocidos el director mexicano Guillermo del Toro, la cineasta japonesa Hikari y la actriz estadounidense Jodie Foster, todos ellos por su contribución al desarrollo de la industria cinematográfica.El premio fue entregado por el director surcoreano Park Chan Wook, presente en Toronto con la película "No Other Choice", protagonizada por Lee. Al recibir la distinción, el actor declaró que lo hacía "con humildad" y subrayó que no lo considera un reconocimiento individual, sino un homenaje a los avances y logros de la cultura coreana."No Other Choice", que se estrenó en la sección Gala Presentations del festival canadiense, llegará a los cines de Corea el próximo 24 de septiembre. Antes de su lanzamiento comercial, será exhibida como obra inaugural de la 30ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan, que comenzará el 17 de septiembre, lo que marcará la primera proyección del largometraje en Asia.