El 66% de los coreanos aprueba la gestión de Lee Jae Myung en sus primeros 100 días

Photo : YONHAP News

Una encuesta realizada por KBS revela que el 66% de los surcoreanos valora positivamente la gestión del presidente Lee Jae Myung en sus primeros 100 días de mandato. En contraste, un 29% expresó una opinión desfavorable.El sondeo también examinó la percepción ciudadana sobre algunas de las principales políticas del Ejecutivo. En materia de negociaciones comerciales con Estados Unidos, un 58% de los participantes respaldó la actuación gubernamental, frente a un 33% que la desaprobó.Respecto a la política hacia Corea del Norte, el 48% consideró que la Administración está respondiendo de manera adecuada a las amenazas nucleares y balísticas de Pyongyang, mientras que el 35% manifestó su rechazo.En el ámbito judicial, la propuesta de reforma que contempla la abolición de la Fiscalía y la separación de las funciones de investigación y acusación recibió el apoyo del 57% de los consultados, frente al 35% que se mostró en contra.El plan del Gobierno para construir 1,35 millones de viviendas en el área metropolitana de Seúl hasta 2030 también generó respaldo mayoritario: un 53% cree que contribuirá a estabilizar el mercado inmobiliario, aunque un 35% lo considera insuficiente.En cuanto a la reforma de la Ley de Sindicatos, que limita las reclamaciones de indemnización contra las empresas durante las huelgas, la opinión pública se mostró dividida. En concreto, el 49% apoyó la medida y el 44% la rechazó.El estudio fue elaborado por KBS en colaboración con la firma demoscópica Korean Research entre el lunes 8 y el miércoles 10 a partir de entrevistas telefónicas a 1.000 personas mayores de 18 años en todo el país. El margen de error es de 3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.