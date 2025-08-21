El vuelo de repatriación de los trabajadores coreanos llegará a Incheon a las 3:30 de la tarde

Photo : YONHAP News

El vuelo chárter que transporta a los trabajadores coreanos repatriados tras ser detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos en el estado de Georgia tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Incheon el viernes 12 a las 3:29 de la tarde. La aeronave partió del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en la ciudad de Atlanta, a las 11:38 de la mañana del jueves 11 (hora local), en un trayecto de unas 15 horas.En el avión, operado por la aerolínea Korean Air, viajan 330 personas, de las cuales 316 son surcoreanas y 14, de otras nacionalidades —10 chinos, 3 japoneses y 1 indonesio—. Un ciudadano surcoreano decidió permanecer en EEUU.Además, se encuentran a bordo otros 21 pasajeros, entre ellas el viceministro de Relaciones Exteriores, Park Yun Ju, el CEO de LG Energy Solution, Kim Dong Myung, y varios representantes del Gobierno, del sector empresarial y del ámbito médico, quienes habían viajado previamente para coordinar la operación de regreso y prestar apoyo a los empleados.