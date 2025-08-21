Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial aseguró el viernes 12 que el Gobierno siempre pondrá el interés nacional como su máxima prioridad en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.Así lo ha afirmado un alto funcionario de la Presidencia, en respuesta a las declaraciones del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, quien sostuvo que no existe margen de flexibilidad en las conversaciones bilaterales y advirtió de que Corea deberá aceptar el pacto comercial, del pasado 30 de julio, en sus términos generales o enfrentarse a la imposición de nuevos aranceles.El representante recordó además que, tal como señaló el presidente Lee Jae Myung el jueves 11 en su comparecencia con motivo de sus primeros cien días de mandato, el Ejecutivo no aceptará acuerdos "que se aparten de los principios de racionalidad y equidad".