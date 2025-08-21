El Gobierno liberará arroz adicional para contener la subida de precios

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Agricultura anunció el viernes 12 que pondrá a disposición de empresas privadas 25.000 toneladas adicionales de arroz de sus reservas estatales, en régimen de préstamo, con el objetivo de estabilizar los precios en el mercado.La medida se suma a la entrega de 30.000 toneladas efectuada desde el 25 de agosto bajo las mismas condiciones. Según el ministerio, más de la mitad de ese volumen ya ha sido vendido y se prevé que el resto se agote en unas dos semanas.Las compañías que reciban el grano deberán reintegrar la misma cantidad en arroz nuevo a los almacenes del Gobierno antes de marzo del próximo año.De acuerdo con datos oficiales, hasta el jueves 11 el precio minorista medio de un saco de 20 kilogramos alcanzaba los 61.093 wones, lo que supone un incremento del 19,6% en comparación con el mismo periodo de 2024 y un 15,4% más en relación con años anteriores.