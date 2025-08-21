Seúl y Washington crearán un grupo de trabajo para mejorar el sistema de visados

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos han acordado iniciar conversaciones para resolver los problemas vinculados a la concesión de visados tras la reciente crisis por la detención masiva de trabajadores surcoreanos en el estado de Georgia.El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, planteó el miércoles 10 (hora local), durante un encuentro en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la creación de una nueva categoría de visado dirigida a profesionales coreanos. Tras la reunión, Cho explicó a los medios que tanto el Departamento de Estado de EEUU como la cartera diplomática surcoreana pondrán en marcha un grupo de trabajo para estudiar esta propuesta.La iniciativa surge ante el creciente número de empleados enviados por empresas surcoreanas a territorio estadounidense para proyectos de inversión, como la construcción de fábricas o la formación de personal, actividades que requieren estancias prolongadas. En la actualidad, no existe un visado específico que cubra este tipo de casos.Las autoridades estadounidenses han reconocido igualmente la necesidad de revisar el sistema de visados con el fin de facilitar la inversión y reforzar los lazos bilaterales. La Casa Blanca ha manifestado su disposición a colaborar estrechamente con Seúl en la mejora de estos procedimientos.