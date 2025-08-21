El Parlamento aprueba la reforma para reforzar las investigaciones de fiscales especiales

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el jueves 11 la reforma destinada a reforzar las investigaciones de los fiscales especiales, impulsada por el gobernante Partido Democrático.En un principio, el oficialismo había aceptado introducir cambios en la ley a petición de la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, pero esa modificación fue descartada apenas un día después. En su lugar, el Partido Democrático presentó una nueva enmienda que incorporó solo de manera parcial las propuestas de la oposición.La medida amplía tanto el plazo como el personal asignado a los fiscales especiales. A partir de ahora, las pesquisas podrán prorrogarse en periodos de hasta 30 días, con un máximo de dos extensiones, lo que supone la revocación de un acuerdo previo entre las formaciones. El Partido Democrático había accedido inicialmente a limitar esas prórrogas conforme a la legislación vigente, pero finalmente optó por mantener la enmienda original ante la presión de su electorado.No obstante, el texto preserva ciertos consensos alcanzados con Poder del Pueblo, como la exclusión de la Fiscalía Militar y de los casos remitidos a la Oficina Nacional de Investigación (NOI) del ámbito de actuación de los fiscales especiales. También se estableció que la transmisión de los juicios de los casos bajo su competencia solo podrá autorizarse de forma condicionada.La iniciativa incluye, además, una disposición adicional que contempla la reducción o exención de las penas para quienes se entreguen voluntariamente o colaboren denunciando a otros durante el proceso de investigación.