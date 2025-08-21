Hyundai Motor prevé retrasos en la construcción de su fábrica en Georgia tras la redada

Photo : YONHAP News

La compañía coreana Hyundai Motor ha calculado un retraso de entre dos y tres meses en la construcción de su planta de baterías en el estado de Georgia, Estados Unidos.Durante el Automotive News Congress, celebrado el jueves 11 (hora local) en la ciudad de Detroit, el CEO de Hyundai Motor, José Muñoz, explicó que el proyecto requiere personal altamente especializado, así como tecnologías y equipos que no son fáciles de encontrar en el mercado estadounidense.Según informaron la cadena Bloomberg y la agencia Reuters, Muñoz señaló que, debido a la demora en la construcción y puesta en marcha de la nueva instalación, Hyundai tendrá que depender temporalmente de proveedores externos de baterías, como la planta operada por la firma coreana SK On en la ciudad de Commerce, también en Georgia.El directivo subrayó que, pese a lo sucedido, la importancia estratégica de EEUU para la empresa permanece inalterada. Además, recordó que Hyundai ha realizado importantes inversiones en el país en los últimos años y aseguró que continuará con esa estrategia. Esta es la primera vez que Muñoz se pronuncia públicamente sobre el incidente.Por su parte, el presidente de Hyundai Motor Group, Chung Eui Sun, declaró en el marco de la feria automotriz que el suceso le generó preocupación, aunque expresó alivio por el regreso seguro de los trabajadores a Corea.Asimismo, Chung manifestó su expectativa de que, a raíz del caso, Seúl y Washington refuercen la cooperación para establecer un sistema de visados más ágil y eficiente.