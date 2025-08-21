Gyeongju inaugura un programa de artes tradicionales con motivo de la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

La ciudad histórica de Gyeongju pondrá en marcha un programa de artes escénicas tradicionales para conmemorar la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en el municipio a finales de octubre.El festival se inauguró el viernes 12 por la tarde y se extenderá hasta al 29 de octubre. Ofrecerá un total de 37 funciones inspiradas en el legado cultural del reino de Silla, que estableció su capital en Gyeongju. En la cita participarán 31 compañías y más de 700 artistas, que presentarán espectáculos de música, canto y danza tradicionales.Las representaciones tendrán como escenarios espacios emblemáticos como la aldea tradicional de Gyochon o el observatorio astronómico de Cheomseongdae. El programa incluirá tanto repertorio clásico como creaciones contemporáneas basadas en la música tradicional coreana.Además, durante la semana de la cumbre, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, el Gran Parque de la Expo de Gyeongju acogerá una producción que reinterpreta la leyenda de Simcheong desde una perspectiva moderna, con el apoyo de recursos audiovisuales como proyecciones LED.