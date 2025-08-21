Sábado con lluvias generalizadas en gran parte del país

Photo : YONHAP News

Las lluvias iniciadas el viernes 12 se prolongarán a lo largo del sábado en gran parte del territorio nacional, según los pronósticos.En el transcurso de dos días podrían registrarse entre 100 y 150 milímetros de acumulaciones en la mayoría de las regiones. En algunas zonas de Gangwon y del sureste del país, las precipitaciones podrían extenderse incluso hasta la madrugada del domingo.En la isla de Jeju, donde la inestabilidad comenzó en la madrugada del viernes, se esperan entre 20 y 60 milímetros adicionales hasta la tarde del domingo, con máximos superiores a los 80 milímetros en determinados puntos.En la provincia de Gangwon, las lluvias previstas para la noche del viernes podrían contribuir a mitigar parcialmente la sequía que afecta a municipios como Gangneung.Las temperaturas oscilarán el sábado entre 19ºC y 25ºC por la mañana, y entre 23ºC y 30ºC durante la tarde.