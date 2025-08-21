Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El KOSPI encadena su tercer récord histórico consecutivo

Write: 2025-09-12 15:47:27Update: 2025-09-12 16:32:26

El KOSPI encadena su tercer récord histórico consecutivo

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 12 con una nueva subida y alcanzó un máximo histórico por tercer día consecutivo, al concluir la sesión en 3.395,54 puntos, lo que supone un incremento del 1,54% respecto al jueves.

El índice tecnológico KOSDAQ también mantuvo la tendencia alcista, con un avance del 1,48%, hasta situarse en 847,08 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 3,6 unidades y se cotizó a 1.388,2 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >