El KOSPI encadena su tercer récord histórico consecutivo

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 12 con una nueva subida y alcanzó un máximo histórico por tercer día consecutivo, al concluir la sesión en 3.395,54 puntos, lo que supone un incremento del 1,54% respecto al jueves.El índice tecnológico KOSDAQ también mantuvo la tendencia alcista, con un avance del 1,48%, hasta situarse en 847,08 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 3,6 unidades y se cotizó a 1.388,2 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.