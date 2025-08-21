Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Aterriza en Incheon el vuelo de repatriación tras 15 horas de trayecto desde Atlanta

Write: 2025-09-12 16:07:52Update: 2025-09-12 17:28:07

Aterriza en Incheon el vuelo de repatriación tras 15 horas de trayecto desde Atlanta

Photo : YONHAP News

Los 330 empleados que habían sido detenidos en la planta de baterías operada conjuntamente por las compañías surcoreanas Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en el estado de Georgia, en Estados Unidos, regresaron el viernes 12 a Corea tras permanecer ocho días bajo custodia.

El vuelo chárter KE9036 de la aerolínea Korean Air aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon a las 3:23 de la tarde, después de un trayecto de unas 15 horas desde la ciudad de Atlanta.

Entre los pasajeros se encontraban 316 trabajadores surcoreanos y 14 de otras nacionalidades: diez chinos, tres japoneses y un indonesio.

LG Energy Solution informó de que a estos 14 ciudadanos extranjeros se les proporcionará alojamiento temporal y billetes de avión para facilitar su retorno a sus países de origen.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >