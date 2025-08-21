Aterriza en Incheon el vuelo de repatriación tras 15 horas de trayecto desde Atlanta

Photo : YONHAP News

Los 330 empleados que habían sido detenidos en la planta de baterías operada conjuntamente por las compañías surcoreanas Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en el estado de Georgia, en Estados Unidos, regresaron el viernes 12 a Corea tras permanecer ocho días bajo custodia.El vuelo chárter KE9036 de la aerolínea Korean Air aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon a las 3:23 de la tarde, después de un trayecto de unas 15 horas desde la ciudad de Atlanta.Entre los pasajeros se encontraban 316 trabajadores surcoreanos y 14 de otras nacionalidades: diez chinos, tres japoneses y un indonesio.LG Energy Solution informó de que a estos 14 ciudadanos extranjeros se les proporcionará alojamiento temporal y billetes de avión para facilitar su retorno a sus países de origen.