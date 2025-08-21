Los trabajadores coreanos regresan a Corea ocho días después de su arresto en EEUU

Photo : YONHAP News

El vuelo chárter KE9036 de la aerolínea Korean Air, con unos 300 trabajadores coreanos a bordo, aterrizó el viernes 12 a las 3:23 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Incheon, ocho días después de que fueran detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.Entre los pasajeros se encontraban 316 surcoreanos, además de diez ciudadanos chinos, tres japoneses y un indonesio.De los 317 coreanos arrestados el 4 de septiembre en el estado de Georgia, uno permanece en el centro de detención, ya que ha manifestado su intención de quedarse en EEUU por tener familiares en el país. Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el afectado solicitará la libertad bajo fianza a través de su abogado.El jefe de la Secretaría de la Presidencia, Kang Hoon Sik, aseguró que todos los repatriados se encuentran en buen estado de salud, incluida una mujer embarazada, y pidió disculpas por no haber podido agilizar el proceso de retorno.Tras su llegada, los empleados abandonaron el aeropuerto en vehículos individuales proporcionados por sus respectivas compañías.El Gobierno adelantó que seguirá de cerca su situación y les ofrecerá apoyo, incluido tratamiento psicológico.