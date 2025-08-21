Trump pide que empresas extranjeras lleven a expertos para formar a trabajadores locales

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de que las compañías extranjeras que invierten en el país traigan a sus profesionales cualificados con el fin de formar a la mano de obra local.En un mensaje publicado el domingo 14 en su red social Truth Social, Trump señaló que, cuando empresas internacionales dedicadas a la fabricación de productos de gran complejidad desembarcan en EEUU con fuertes inversiones, deberían incorporar temporalmente a sus propios especialistas para transmitir conocimientos a trabajadores estadounidenses.El mandatario sostuvo que el país necesita aprender, o reaprender, a producir bienes como chips, semiconductores, ordenadores y embarcaciones. Asimismo, recalcó que su intención no es desalentar la llegada de capital extranjero, sino todo lo contrario, y aseguró que tanto las compañías como sus empleados son bienvenidos en EEUU.