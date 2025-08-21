Seúl insta a respetar la verdad en los actos conmemorativos de las minas de Sado

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial subrayó que los actos conmemorativos relacionados con las minas de oro de la isla de Sado, en Japón, deben celebrarse sin omitir la verdad histórica. La declaración hizo referencia a la ceremonia organizada por el Gobierno japonés para rendir homenaje a los trabajadores de ese complejo industrial, en la que no se mencionaron los trabajos forzosos a los que fueron sometidos obreros coreanos.La Presidencia aseguró el sábado 13 que no pasará por alto este asunto y que continuará tratándolo con Tokio. Además, admitió que los debates bilaterales sobre las minas de Sado no han sido del todo satisfactorios en lo que va de año, aunque recalcó que seguirá esforzándose por fomentar el diálogo y la cooperación en torno a las cuestiones derivadas del pasado histórico.En 2024, Japón se comprometió a exponer con transparencia toda la historia de las minas de Sado, incluidos los trabajos forzosos impuestos a miles de coreanos movilizados para explotar el yacimiento, como condición para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Sin embargo, ni en el primer acto conmemorativo celebrado el pasado año ni en el de 2025 las autoridades niponas mencionaron las condiciones precarias y coercitivas en las que los obreros coreanos se vieron obligados a trabajar en la isla.