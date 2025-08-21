Pyongyang tilda de imprudentes los ejercicios militares de Seúl, Washington y Tokio

Photo : YONHAP News

Corea del Norte acusó el domingo 14 a Corea del Sur, Estados Unidos y Japón de llevar a cabo una "ostentación de fuerza imprudente", en referencia a las maniobras militares conjuntas previstas para esta semana. En concreto, consisten en los ejercicios Iron Mace, que las fuerzas surcoreanas y estadounidenses desarrollarán del lunes 15 al viernes 19 con medios tanto nucleares como convencionales, y en el entrenamiento Freedom Edge, en el que también participará Japón.La subdirectora del Partido de los Trabajadores, Kim Yo Jong, quien también es hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, advirtió de que si los tres países insisten en exhibir su poder militar sin medir las consecuencias, se enfrentarán a una situación "no muy favorable".Además, recordó que en reiteradas ocasiones ya había alertado sobre el peligro que, a su juicio, supone la estrategia nuclear acordada entre Seúl y Washington para la península coreana. También afirmó que si el actual Gobierno surcoreano aprobó las maniobras con el mismo propósito que tuvo su predecesor al pactar esas directrices con la Casa Blanca, Pyongyang lo interpretará como la continuidad de una política de hostilidad.La declaración de Kim Yo Jong refleja el descontento del régimen norcoreano ante los ejercicios militares combinados que Corea del Sur y Estados Unidos mantienen pese a los cambios de Administración. Este malestar contrasta con las afirmaciones del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quienes aseguraron seguir una línea distinta y mostraron disposición a dialogar con Corea del Norte.