Comienza la interpelación parlamentaria al Gobierno sobre la gestión nacional

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional inició el lunes 15 la interpelación al Gobierno sobre la gestión del Estado, un proceso que se prolongará hasta el jueves 18.Durante cuatro jornadas, los diputados examinarán distintas áreas: la primera sesión estará dedicada a los asuntos de política interna; en la segunda se debatirán cuestiones de política exterior, seguridad y reunificación; posteriormente se abordará la economía; y el jueves se centrará en educación, cultura y asuntos sociales.El oficialista Partido Democrático señaló que su propósito es evaluar la administración nacional para comprobar si los planes de reforma están correctamente definidos y si las iniciativas destinadas a garantizar los motores de crecimiento futuro avanzan en la dirección adecuada.Por su parte, la principal fuerza en la oposición, Poder del Pueblo, adelantó que aprovechará la interpelación para esclarecer dudas en torno a las políticas impulsadas por el Ejecutivo, en especial las que generan mayor inquietud en la opinión pública. Entre ellas figuran la propuesta de instalar un tribunal especial para juzgar a los responsables de la fallida imposición de la ley marcial e intento de rebelión, así como las medidas relacionadas con los aranceles de Estados Unidos.