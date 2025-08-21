El ministro de Exteriores viajará a China por primera vez desde su nombramiento

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, visitará China esta semana en lo que será su primer viaje oficial al país desde que asumió el cargo.Según fuentes diplomáticas, Cho aterrizará en Beijing el miércoles 17 y se reunirá con su homólogo, Wang Yi, para abordar asuntos bilaterales de gran relevancia. Una parte sustancial del diálogo se centrará en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar a finales de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, así como en la posible asistencia del presidente chino, Xi Jinping. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente su participación, se considera alta la probabilidad de que acuda, ya que el próximo año China será la anfitriona del encuentro de líderes.Otro de los puntos de la agenda será la situación en la península coreana. No obstante, persisten dudas sobre hasta qué punto los jefes de la diplomacia podrán profundizar en cuestiones relacionadas con Corea del Norte, en un contexto marcado por la inquietud internacional ante la posibilidad de que Beijing acabe inclinándose a reconocer a Pyongyang como potencia nuclear. Estas especulaciones han cobrado fuerza tras el notable acercamiento entre ambos países durante los actos conmemorativos por el Día de la Victoria sobre Japón, celebrados en la capital china.