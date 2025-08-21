El vicesecretario de Estado de EEUU expresa su pesar por el arresto de coreanos en Georgia

Photo : YONHAP News

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó su "profundo pesar" por la reciente detención de más de 300 trabajadores surcoreanos en el estado de Georgia y aseguró que se adoptarán medidas para evitar que se repitan situaciones similares.Landau trasladó este mensaje durante un encuentro celebrado el domingo 14 en Seúl con el primer viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park Yoon Joo. En la reunión, propuso aprovechar la ocasión para reforzar los lazos bilaterales y mejorar los mecanismos de cooperación entre ambas naciones.Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano, Landau subrayó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue de cerca el asunto y garantizó que los trabajadores que han regresado a su país no sufrirán desventajas a la hora de volver a entrar en territorio estadounidense.El diplomático añadió, además, que Washington se esforzará para que no se repitan incidentes de esta naturaleza en el futuro.