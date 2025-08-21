El Gobierno exonerará peajes de autopistas y ampliará el suministro de alimentos en Chuseok

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció que eximirá del pago de peajes en las autopistas durante la festividad de Chuseok y pondrá en circulación una cantidad récord de alimentos esenciales con el objetivo de estabilizar los precios.El Ejecutivo y el oficialista Partido Democrático comunicaron el lunes 15 la iniciativa tras una reunión de coordinación de políticas centrada en la seguridad durante la festividad. La exención de peajes se aplicará entre el 4 y el 7 de octubre.En una rueda de prensa posterior al encuentro, la diputada Han Jeoung Ae, responsable del comité de políticas de la formación, detalló que también se ofrecerán descuentos de entre un 30% y un 40% en los billetes de tren KTX y SRT para quienes viajen a la región capitalina durante el periodo festivo.En paralelo, la Administración ha preparado un paquete de medidas destinadas a contener el encarecimiento de los productos más consumidos en estas fechas. En total, se liberarán 172.000 toneladas de alimentos de alta demanda, como manzanas, peras y castañas, la mayor cifra registrada hasta ahora.Asimismo, se distribuirán 25.000 toneladas adicionales de arroz con el fin de contribuir a la estabilización de su precio.