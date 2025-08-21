El director de Negociaciones Comerciales viaja a EEUU para discutir ajustes en aranceles

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, partió hacia Estados Unidos para mantener nuevas conversaciones sobre aranceles, en seguimiento al acuerdo marco alcanzado entre ambos países en julio pasado.Su agenda incluye una reunión en Washington con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con el objetivo de ultimar los detalles pendientes. En el pacto inicial, Washington se comprometió a reducir los gravámenes aplicados a productos procedentes de Corea del Sur, mientras que Seúl aceptó destinar 350.000 millones de dólares en inversiones en EEUU. Sin embargo, quedaron por definir aspectos concretos, como la forma y los plazos de dichos desembolsos.Precisamente esos puntos serán el eje central del diálogo que Yeo mantendrá con su homólogo. Antes de su partida, declaró que hará "todo lo posible" para lograr resultados que se ajusten a los intereses nacionales y a los de las empresas coreanas.