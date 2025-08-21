Arranca el servicio de transporte público acuático en el río Han

Photo : YONHAP News

El Gobierno Metropolitano de Seúl anunció que el jueves 18 entrará en funcionamiento el Hangang Bus, un nuevo servicio de transporte fluvial ecológico que comienza tras un periodo de pruebas de tres meses.Los barcos, concebidos como autobuses acuáticos o 'riverbus', cubrirán un recorrido de 28,9 kilómetros que enlaza siete muelles a lo largo del río Han, desde Magok hasta Jamsil.Durante la primera fase, hasta el 9 de octubre, las embarcaciones realizarán 14 trayectos diarios, con intervalos de entre 60 y 90 minutos, en horario de 11:00 de la mañana a 9:37 de la noche. A partir del 10 de octubre y hasta finales de año, la frecuencia aumentará a 30 viajes diarios, con intervalos que oscilarán entre 15 y 60 minutos, en función de la hora y el día de la semana.El precio del billete sencillo será de 3.000 wones. El recorrido completo entre Magok y Jamsil tendrá una duración de 127 minutos, mientras que el servicio exprés, que se pondrá en marcha el 10 de octubre, reducirá el tiempo de viaje a 82 minutos.