El Ejecutivo no elevará la base imponible mínima del impuesto sobre la cesión de acciones

El Gobierno ha decidido mantener en su nivel actual la base imponible mínima del impuesto sobre la cesión de acciones, que se aplica a los accionistas mayoritarios de las sociedades. Con ello queda descartado el plan inicial de las autoridades económicas, que proponía reducir el umbral de gravamen desde los 5.000 millones de wones actuales hasta 1.000 millones de wones en participaciones dentro de una misma compañía.La decisión fue adoptada el lunes 15 y anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, quien explicó que la medida responde a la demanda ciudadana de dinamizar aún más el mercado de capitales.El proyecto de reforma, presentado en julio pasado, había generado un fuerte rechazo, especialmente entre los inversores particulares, que argumentaban que la rebaja en el umbral fiscal podía desincentivar psicológicamente la inversión individual.