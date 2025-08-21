El líder del Partido Democrático exige la dimisión del presidente del Tribunal Supremo

Photo : KBS News

El líder del gobernante Partido Democrático, Jung Chung Rae, exigió el lunes 15 la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee De, al cuestionar su neutralidad política y afirmar que su renuncia es urgente para restaurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.La petición se produjo durante una reunión de la formación oficialista, un día después de que la diputada del mismo partido Choo Mi Ae, presidenta del Comité de Legislación y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, reclamara igualmente su salida.En su intervención, Jung sostuvo que la falta de imparcialidad del magistrado quedó en evidencia al revocar la absolución dictada en primera y segunda instancia a favor del presidente Lee Jae Myung, cuando aún era candidato a los comicios del 3 de junio, en un caso por presunta vulneración de la ley electoral. También criticó que el alto tribunal desatendiera los retrasos en el juicio contra el expresidente Yoon Suk Yeol.Por su parte, la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, rechazó las acusaciones y reprochó a Jung intentar desacreditar cualquier fallo judicial relacionado con Lee.