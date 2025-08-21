Martes con chubascos en gran parte del país

Photo : YONHAP News

El martes 16 se prevén lluvias en buena parte del territorio, aunque en forma de chubascos de corta duración.Según el pronóstico, las precipitaciones previstas alcanzarán entre 20 y 60 milímetros en Seúl y en la provincia de Gangwon; entre 10 y 40 milímetros en la región de Chuncheong y en la costa noreste; y entre 5 y 20 milímetros en el sur del país.Las temperaturas oscilarán entre los 19ºC y 25ºC de mínima y entre 28ºC y 33ºC de máxima, con posibilidad de que se registren noches tropicales en las zonas costeras.En cuanto a la calidad del aire, se espera un nivel regular, con concentraciones de esmog entre normales y bajas.