La Presidencia niega un estancamiento en las negociaciones con EEUU

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial negó el lunes 15 que exista un estancamiento en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y desmintió los comentarios que apuntaban a una dilatación de las conversaciones para ajustar los detalles del pacto alcanzado en julio.La portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, afirmó que las negociaciones no se están demorando, sino que el Gobierno, que apenas supera los cien días en el poder, comenzó más tarde que otros países a abordar la cuestión arancelaria con la Administración estadounidense. Por esta razón, subrayó que se requiere más tiempo para encauzar el diálogo en beneficio de los intereses nacionales, teniendo en cuenta factores como la protección de las empresas coreanas, la gestión de las reservas de divisas y la estabilidad de la liquidez.En este sentido, Kang recordó la solicitud presentada por Corea del Sur para establecer una línea de swap de divisas con EEUU. Además, destacó que la estabilidad del mercado cambiario es un asunto que el Ejecutivo no puede descuidar y que, por tanto, constituye un elemento crucial dentro del proceso negociador.