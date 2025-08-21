El KOSPI bate récord por cuarta jornada consecutiva

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, marcó el lunes 15 un nuevo máximo histórico al cerrar en 3.407,31 puntos, lo que supone un avance del 0,35% respecto al viernes anterior. Con este resultado, el indicador encadenó diez días consecutivos al alza y alcanzó por cuarta jornada seguida su nivel más alto hasta la fecha.
El índice tecnológico KOSDAQ también registró ganancias, al subir un 0,66% y finalizar operaciones en 852,69 puntos.
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se apreció 0,8 unidades frente al won surcoreano y concluyó la sesión en 1.389 wones por dólar.