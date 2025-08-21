El gasto estimado para Chuseok se reduce por primera vez en dos años

Photo : KBS News

El desembolso medio de los hogares para los preparativos del Chuseok, la principal festividad nacional junto con el Año Nuevo Lunar, será menor este año, según datos del Centro Coreano de Estudios sobre Precios. La reducción se debe principalmente al abaratamiento de frutas y verduras.El organismo calcula que el gasto medio ascenderá a 294.010 wones, lo que supone un 1,1% menos que en 2024. Esta caída se atribuye a la bajada de precios de productos agrícolas muy demandados en estas fechas, como la pera asiática y la espinaca.El centro recuerda que el gasto por el Chuseok aumentó un 31,5% en la última década, con un repunte especialmente marcado entre 2020 y 2022 debido a la pandemia de COVID-19 y a fenómenos climáticos adversos, cuando las subidas superaron el 7% anual. Aunque en 2023 la presión inflacionaria se moderó, los precios volvieron a repuntar poco después.La tendencia a la baja que se observa este año marca así la primera reducción en dos años. No obstante, algunos productos básicos como la manzana, el huevo y la carne de cerdo siguen encarecidos y mantienen precios superiores a los de hace un año.