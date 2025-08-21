Los ministros de Exteriores de Corea y Ucrania abordan la paz y la reconstrucción

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, mantuvo el lunes 15 una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, en la que abordaron las relaciones bilaterales y cuestiones regionales, con especial atención a los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania.Cho señaló que el Gobierno sigue de cerca los procesos en marcha y los que puedan iniciarse para poner fin a la guerra, y que está dispuesto a contribuir tanto al establecimiento de la paz como a la reconstrucción posterior. Sybiha, por su parte, agradeció el interés mostrado y expresó su deseo de que se refuercen los contactos y la cooperación entre ambas naciones.Ese mismo día, el jefe de la diplomacia surcoreana se reunió también con el secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, de visita en Seúl. En el encuentro, ambos destacaron la cooperación internacional en materia de paz, en particular el papel de Corea como donante y como contribuyente de tropas a operaciones de las Naciones Unidas.Lacroix valoró la aportación del país a los programas de mantenimiento de la paz y recordó la presencia de las unidades militares Dongmyeong y Hanbit. La primera forma parte de la Fuerza Provisional en el Líbano, mientras que la segunda participa en la Misión de Asistencia en Sudán del Sur.