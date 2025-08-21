Photo : YONHAP News

Los creadores del musical "Maybe Happy Ending", el dramaturgo surcoreano Hue Park y el compositor estadounidense Will Aronson, serán distinguidos con un galardón en los Asia Game Changer Awards, organizados por Asia Society, una organización educativa sin ánimo de lucro con sede en Nueva York. Estos premios reconocen a personas o colectivos de la comunidad asiática en Estados Unidos que contribuyen de forma positiva al desarrollo de Asia y de las sociedades vinculadas al continente. La entrega de este año se realizará el 15 de octubre.Al anunciar la elección de Park y Aronson, la presidenta de Asia Society, Kang Kyung Wha, subrayó que ambos representan "la valentía, la creatividad y la visión que el mundo necesita en esta era" y destacó que han marcado un hito al introducir "un cambio trascendental y aires completamente nuevos en Broadway".Instituidos en 2014, los Asia Game Changer Awards han distinguido a personalidades de muy diversos ámbitos. Entre los galardonados en la última década figuran la banda masculina de K-pop BTS, la activista paquistaní Malala Yousafzai —Premio Nobel de la Paz en 2014, a los 17 años— y el fundador de la compañía china Alibaba, Jack Ma."Maybe Happy Ending" se estrenó en Broadway en noviembre de 2024 y, en junio de 2025, sorprendió al mundo al convertirse en el primer musical original de Corea en triunfar en los prestigiosos premios Tony, donde obtuvo seis reconocimientos, incluido el de mejor musical.