Gyeongju se prepara para recibir a los líderes del APEC

Write: 2025-09-16 09:05:04Update: 2025-09-16 09:41:46

Photo : YONHAP News

Los preparativos para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) avanzan a un ritmo cada vez más intenso en Gyeongju, ciudad anfitriona del evento, cuando falta apenas mes y medio para su celebración.

El Ayuntamiento de Gyeongju y el Gobierno Provincial de Gyeongsang del Norte constituyeron en agosto un equipo especial encargado de coordinar todos los aspectos organizativos, con el objetivo de garantizar la máxima calidad en los servicios y no dejar nada al azar. En este marco, se están llevando a cabo controles exhaustivos en ámbitos como el hospedaje, la gastronomía, la oferta cultural y hasta en servicios complementarios considerados imprescindibles como la lavandería.

En el apartado gastronómico, los organizadores han previsto menús halal para atender a las delegaciones de países de mayoría musulmana, entre ellos Malasia, Indonesia y Brunéi.
